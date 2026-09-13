Hyundai Motor крупно вложилась в проект термоядерной электростанции ARC, в инвесторах которой числится Билл Гейтс

Согласно расчетам, ARC сможет вырабатывать около 1,1 ГВт термоядерной мощности и до 400 МВт чистой электроэнергии для сети Hyundai Motor Group инвестировала в американскую Commonwealth Fusion Systems (CFS), разрабатывающую коммерческие термоядерные электростанции.
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