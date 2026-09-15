Emmys 2026: The Best And Worst Moments

The 2026 Emmys delivered some truly memorable moments, for better and for worse. Here's a list of our cheers and jeers from Monday's ceremony.
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