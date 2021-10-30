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О России под прицелом: ВВС США готовятся топить российский флот?

О России под прицелом: ВВС США готовятся топить российский флот?

В эти планы, словно вытащенные из нафталина «холодной войны», сейчас довольно сложно поверить. Не в прошлом веке живём! Может, это вообще наполовину фейк, как и раскрученный коммунистической пропагандой пресловутый план «Дропшот»? Он ведь разрабатывался исключительно как возможный ответ на тот случай, если бы #СССР захотел двинуть Красную Армию в Западную Европу, а представлялся как агрессивное намерение США разрушить Советский Союз…Но вроде бы источник солидный, до примитивной пропаганды не опускающийся…Американский журнал «Форбс» выдал сенсационный план по новому использованию ВВС #США стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer против российского ВМФ.

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