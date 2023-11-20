Известный российский телеведущий рассказал о любимой передаче Брежнева

Известный российский актер и телеведущий Владимир Долинский раскрыл историю создания советской юмористической передачи «Кабачок "13 стульев"», которую любил смотреть генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии