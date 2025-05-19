Царьград Фото: коллаж Царьграда В Россию массово едут идеологически обработанные мигранты: "Русские - колонизаторы".
"Русские - колонизаторы": В Россию массово едут идеологически обработанные мигранты. Игнорировать больше нельзя
Комментарии
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Аркадий Цыганов
Их личная ущербность, зависть, желание халявно жить порождает ненависть к России. И конечно же обработка враждебными спецслужбами. Наши верхи только наших наказывают. Помню с 90-х
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14 час.
Мария
И не только Средняя Азия,и Закавказье тоже...Азербайджан ,Грузия,Абхазия, Армения стали нам недружественными странами...Всех в свои страны!!!
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6 час.
елена гавричева
Есть частности и есть общие тенденции. В процессе присоединения азиатских и кавказских территорий на первом месте была защита своих границ и обретение ресурсов. (+ прибалты) Подчинение было и жестким, и добровольным. Каждый искал свою выгоду. Но обруч рассыпался, дипломаты не учли национальных факторов. Имеем что имеем.
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2 час.
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