"Русские - колонизаторы": В Россию массово едут идеологически обработанные мигранты. Игнорировать больше нельзя

Их личная ущербность, зависть, желание халявно жить порождает ненависть к России. И конечно же обработка враждебными спецслужбами. Наши верхи только наших наказывают. Помню с 90-х

И не только Средняя Азия,и Закавказье тоже...Азербайджан ,Грузия,Абхазия, Армения стали нам недружественными странами...Всех в свои страны!!!

елена гавричева

Есть частности и есть общие тенденции. В процессе присоединения азиатских и кавказских территорий на первом месте была защита своих границ и обретение ресурсов. (+ прибалты) Подчинение было и жестким, и добровольным. Каждый искал свою выгоду. Но обруч рассыпался, дипломаты не учли национальных факторов. Имеем что имеем.