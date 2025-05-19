СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 384 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Алекс
    Скажи, Фархад, спасибо своим землякам которые приезжают и беспредельничают у нас.Я не буду выполня...
  • Анна Зареченская
    Все эти мигранты заднозадые живут без регистрации, а зачем, когда границы открыты настежь. Вылавливать и обратно в ки...Я не буду выполня...
  • Геннадий Роженко
    Какие проблемы.... не хочет... и не надо... никто не заставляет... собрал котомочку... и домой....Я не буду выполня...

"Русские - колонизаторы": В Россию массово едут идеологически обработанные мигранты. Игнорировать больше нельзя

"Русские - колонизаторы": В Россию массово едут идеологически обработанные мигранты. Игнорировать больше нельзя

Царьград Фото: коллаж Царьграда В Россию массово едут идеологически обработанные мигранты: "Русские - колонизаторы".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Аркадий Цыганов
Их личная ущербность, зависть, желание халявно жить порождает ненависть к России. И конечно же обработка враждебными спецслужбами. Наши верхи только наших наказывают. Помню с 90-х
Ответить
14 час.
Мария
И не только Средняя Азия,и Закавказье тоже...Азербайджан ,Грузия,Абхазия, Армения стали нам недружественными странами...Всех  в свои страны!!!
Ответить
6 час.
елена гавричева
Есть частности и есть общие тенденции. В процессе присоединения азиатских и кавказских территорий на первом месте была защита своих границ и обретение ресурсов. (+ прибалты) Подчинение было и жестким, и добровольным. Каждый искал свою выгоду. Но обруч рассыпался, дипломаты не учли национальных факторов. Имеем что имеем.
Ответить
2 час.
наверх