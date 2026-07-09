За полгода товарооборот Украины составил более 70 миллиардов долларов

По итогам первого полугодия 2026 года общий товарооборот Украины достиг $70,3 млрд. За этот период страна экспортировала товаров на $21 млрд, тогда как объем импорта составил $49,3 млрд, сообщает Государственная таможенная служба Украины.
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