MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

За полгода товарооборот Украины составил более 70 миллиардов долларов

За полгода товарооборот Украины составил более 70 миллиардов долларов

По итогам первого полугодия 2026 года общий товарооборот Украины достиг $70,3 млрд. За этот период страна экспортировала товаров на $21 млрд, тогда как объем импорта составил $49,3 млрд, сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии