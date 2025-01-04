Видео рукопашной схватки якутского военного с дрона ВСУ попало в сеть

Видео столкновения на ножах между российским военнослужащим из Якутии и напавшим на него бандеровцем во время зачистки села Трудовое в ДНР было снято с дрона ВСУ и опубликовано на Telegram-канале «Осведомитель».
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