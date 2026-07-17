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В Екатеринбурге началось обновление парка у ТЦ «Радуга парк»

В Екатеринбурге началось обновление парка у ТЦ «Радуга парк»

В природном парке у ТРЦ «Радуга парк» началась реконструкция. На площади 5400 кв. м появятся современные детские площадки, пространства для тихого отдыха, прогулочные маршруты, лавочки, беседки, а также зоны для активного образа жизни – корты и воркаут-площадка.

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