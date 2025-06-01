Как мы превратили заброшенную промышленную базу в высокодоходный актив

Всем привет, друзья! Меня зовут Иван Мудров, я соучредитель компании Estate Invest, и сегодня я хочу поделиться с вами подробной историей одного из наших самых интересных проектов — трансформации Пермской промышленной площадки.
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