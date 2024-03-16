Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Нина Прыгун
    ужас,сколько же у нас продажныих дебиловНеужели это и ест...
  • Liudmila Kosteley (Моисеева)
    https://www.youtube.com/watch?v=AI_zw3h09zMПутин блефует?
  • Liudmila Kosteley (Моисеева)
    Вот это уже РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА РОССИИ. Но ОНИ ждут, что ПУТИН ударит по Украине.Поэтому надо НАШИМ ПОДУМАТЬ НО КОМУ БИТЬ...Путин блефует?

Что за ублюдочная психология у этих выродков, отребья и последышей девяностых? Позорище...

Что за ублюдочная психология у этих выродков, отребья и последышей девяностых? Позорище...

Встретились  две  цитаты.  Первая   -  от  широко  известного  в  узких  кругах  блоггера   с  ником  Русский  мальчик.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Это раньше спорт был патриотичным...А НЫНЕ БАБЛО РУЛИТ,,,
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9 час.
Сергей Туренко
Они  боятся лишиться кормушки за счет государства и при этом лижут задницу гейропейским мразям. А нужны нам такие чиновники? Ответ очевиден. Пока не будет отмена всех ограничений приостановить участие в МОК, взносы не выплачивать, весь состав чиновников от России отозвать.
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9 час.
Е Ва
нам туда ехать не надо, а министру очень хочется задаром по Парижу, поэтому он унизит всю страну, но поедет((( такие у нас министры(((
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8 час.

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