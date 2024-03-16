Встретились две цитаты. Первая - от широко известного в узких кругах блоггера с ником Русский мальчик.
Что за ублюдочная психология у этих выродков, отребья и последышей девяностых? Позорище...
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ВС
Вадим Скоробогатов
Это раньше спорт был патриотичным...А НЫНЕ БАБЛО РУЛИТ,,,
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9 час.
Сергей Туренко
Они боятся лишиться кормушки за счет государства и при этом лижут задницу гейропейским мразям. А нужны нам такие чиновники? Ответ очевиден. Пока не будет отмена всех ограничений приостановить участие в МОК, взносы не выплачивать, весь состав чиновников от России отозвать.
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9 час.
Е Ва
нам туда ехать не надо, а министру очень хочется задаром по Парижу, поэтому он унизит всю страну, но поедет((( такие у нас министры(((
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8 час.
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