Что за ублюдочная психология у этих выродков, отребья и последышей девяностых? Позорище...

ВС Вадим Скоробогатов Это раньше спорт был патриотичным...А НЫНЕ БАБЛО РУЛИТ,,,

Сергей Туренко Они боятся лишиться кормушки за счет государства и при этом лижут задницу гейропейским мразям. А нужны нам такие чиновники? Ответ очевиден. Пока не будет отмена всех ограничений приостановить участие в МОК, взносы не выплачивать, весь состав чиновников от России отозвать.