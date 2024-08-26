Наташа Гундарева и Андрей Мартынов у меня в коммуналке на Чернышевского 25

Есть актеры, которые играют интуитивно, поддаваясь мимолетному вдохновению.А есть такие, кто тщательно и порой мучительно долго прорабатывает каждый новый образ, привнося в роль свою интеллектуальную собственность.
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