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Россия атаковала НАТО там, где не ждали

Россия атаковала НАТО там, где не ждали

В то время как наши штурмовики освобождали Гоголевку, а наши десантники водружали русский флаг на погранпереходе в Судже, в Брюсселе с недоумением смотрели на обломки НАТО — как же так вышло, что семьдесят пять лет эта штука работала, а сейчас не хочет, сколько ее ни тереби? «За всю историю своего существования <.

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