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Исак и Гакпо не сыграют за «Ливерпуль» в матче с «Ман Сити». Футболисты получили травмы в сборных

Нападающий Александер Исак и полузащитник Коди Гакпо не примут участие в матче АПЛ против « Манчестер Сити », который пройдет 11 октября.

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