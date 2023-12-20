Костомаров вышел на лед в дуэте с Навкой и повторил часть золотой программы 2006 года

Перенёсший несколько ампутаций фигурист, олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров выступил в дуэте с Татьяной Навкой в рамках ледового шоу Ильи Авербуха "Вместе и навсегда" в Москве.
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