Медведев призвал взять себя в руки тех, кто обрадовался заявлениям Трампа о Зеленском

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал россиян не спешить радоваться по поводу последнего заявления президента США Дональда Трампа по поводу украинского лидера Владимира Зеленского, заявив, что исход СВО решит только российская армия.
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