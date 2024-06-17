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Австрия — Франция, 17.06.2024, Евро-2024 — прогноз на футбольный матч

Австрия — Франция, 17.06.2024, Евро-2024 — прогноз на футбольный матч

17 июня 2024 года в немецком городе Дюссельдорф, состоится матч 1 тура группового этапа финального турнира ЧЕ-2024 между сборными Австрии и Франции.

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