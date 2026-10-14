Глава 6.СТАТИСТИЧЕСКИЕ И ТОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА КАТАЛОГА АЛЬМАГЕСТА. 1. ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ. В предыдущих главах мы выяснили, что одной из узловых трудностей при датировании Альмагеста по собственным движениям звезд является проблема реальной точности звездных широт каталога Альмагеста в различных областях неба.
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