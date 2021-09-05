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Аргументы не работают. Как победить в переговорах, используя «боль» противника

Аргументы не работают. Как победить в переговорах, используя «боль» противника

Проблемы аргументационного подхода Во многих учебниках по переговорам большое место отведено инструментам аргументации для обоснования своей позиции в ходе торга уступками: как правильно торговаться, чтобы получить максимум, а отдать минимум.

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