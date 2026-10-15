По данным Минобрнауки России, в 2025/26 учебном году студенты чаще всего обращались за психологической помощью из-за проблем в общении (19%) и повышенной тревожности.
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