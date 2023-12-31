МО: ВС РФ уничтожили представителей ГУР и ВСУ, планировавших теракт в Белгороде

Российская армия ликвидировала представителей Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины (ВСУ), принимавших участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде.
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