Тутта Ларсен побывала в нижегородском Печёрском монастыре для съёмок фильма

В Нижнем Новгороде начались съемки фильма цикла «Путники: 10 самых известных монастырей России».21 июня в Вознесенской Печёрский монастырь для создания фильма приехала телерадиоведущая и блогер Тутта Ларсен с участниками съёмочной группы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии