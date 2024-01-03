Из Петербурга выдворят 40 мигрантов, задержанных в новогоднюю ночь

Валерий Протасов Встаёт вопрос: откуда и почему у мигрантов такая ненависть к России, дающей им приют?Это тема социально-психологической науки. Думается, что эта ненависть копится внутри дикого сообщества. Они ненавидят собственную ущербность и пытаются обратить гложущее их чувство на мирных соседей. Нужно шокирующее лечение.

Валерий Протасов И ещё. Растерянность, отчаяние, озлобление из-за слепоты души и ума. Обезумевшие толпы способны только ломать и крушить, захлёбываясь в собственной ненависти.