По последней информации, еще 13 мигрантов были оштрафованы и получили "приглашение" на выезд за пределы страны, сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.
Из Петербурга выдворят 40 мигрантов, задержанных в новогоднюю ночь
Комментарии
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Валерий Протасов
Встаёт вопрос: откуда и почему у мигрантов такая ненависть к России, дающей им приют?Это тема социально-психологической науки. Думается, что эта ненависть копится внутри дикого сообщества. Они ненавидят собственную ущербность и пытаются обратить гложущее их чувство на мирных соседей. Нужно шокирующее лечение.
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22 час.
Валерий Протасов
И ещё. Растерянность, отчаяние, озлобление из-за слепоты души и ума. Обезумевшие толпы способны только ломать и крушить, захлёбываясь в собственной ненависти.
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21 час.
НС
Наталья Середа
40 человек!? 40тысяч в неделю, билеты за их счет , штрафы на премиальные, тем кто честно борется с этой чумой.
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19 час.
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