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Книга Урантии. Документ 170 Царство небесное.Часть 4, глава 3

Книга Урантии. Документ 170 Царство небесное.Часть 4, глава 3

2. Концепция царства у Иисуса 170:2.1 (1859.11) Учитель недвусмысленно говорил о том, что началом и основой царства небесного должна быть двуединая концепция, представленная истиной об отцовстве Бога и вытекающим из этого фактом братства людей.

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