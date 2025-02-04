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Geely Coolray, Belgee X50, Geely Emgrand, Geely Monjaro, Changan Uni-K и Tank 300 стали самыми экономичными китайскими автомобилями

Geely Coolray, Belgee X50, Geely Emgrand, Geely Monjaro, Changan Uni-K и Tank 300 стали самыми экономичными китайскими автомобилями

Автомобили марки Geely и его суббренда Belgee стали самыми бюджетными в рейтинге наиболее экономичных транспортных средств в России в 2024 году, согласно исследованию специалистов «Газпромбанк автолизинга», которые проанализировали траты на бензин среди топ-20 самых продаваемых по итогам 2024 года легковых машин из Китая.

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