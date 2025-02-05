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Захарова: Зеленский вместо раскаяния надругался над историей своих предков

Захарова: Зеленский вместо раскаяния надругался над историей своих предков

Президент Украины Владимир Зеленский перед приходом к власти просил у украинцев прощения за ошибки предыдущего руководства, а теперь сам совершает преступления и делает громкие заявления о ядерном оружии.

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