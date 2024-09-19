«Не так много вратарей смогли бы отбить удар Миранчука». Голкипер «Атланты» оценил сумасшедший гол россиянина

Голкипер «Атланты» оценил гол Миранчука: «В мире не так много вратарей, которые смогут такое отразить»Голкипер «Атланты» оценил гол Миранчука: «В мире не так много вратарей, которые смогут такое отразить»Вратарь «Атланты» Брэд Гузан прокомментировал роскошный гол российского полузащитника Алексея Миранчука в матче с «Интер Майами» (2:2).