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«Не так много вратарей смогли бы отбить удар Миранчука». Голкипер «Атланты» оценил сумасшедший гол россиянина

«Не так много вратарей смогли бы отбить удар Миранчука». Голкипер «Атланты» оценил сумасшедший гол россиянина

Голкипер «Атланты» оценил гол Миранчука: «В мире не так много вратарей, которые смогут такое отразить»Голкипер «Атланты» оценил гол Миранчука: «В мире не так много вратарей, которые смогут такое отразить»Вратарь «Атланты» Брэд Гузан прокомментировал роскошный гол российского полузащитника Алексея Миранчука в матче с «Интер Майами» (2:2).

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