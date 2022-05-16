Ситуация в Херсоне: «Такого количества наркоманов и зэков – не видел нигде»

Ситуация в освобожденном российской армии Херсоне сегодня напряженная и тревожная – федеральная власть должна срочно заняться обеспечением как безопасности, так и экономического благосостояния жителей региона, которые ничем не отличаются от россиян.
Ситуация в освобожденном российской армии Херсоне сегодня напряженная и тревожная – федеральная власть должна срочно заняться обеспечением как безопасности, так и экономического благосостояния жителей региона, которые ничем не отличаются от россиян.
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