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Ситуация в Херсоне: «Такого количества наркоманов и зэков – не видел нигде»

Ситуация в Херсоне: «Такого количества наркоманов и зэков – не видел нигде»

Ситуация в освобожденном российской армии Херсоне сегодня напряженная и тревожная – федеральная власть должна срочно заняться обеспечением как безопасности, так и экономического благосостояния жителей региона, которые ничем не отличаются от россиян.

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