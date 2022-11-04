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Волкановски призвал Махачева подписать контракт на бой: «Ты человек слова?»

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски обратился к чемпиону в легком весе Исламу Махачеву с требованием подписать контракт на бой.

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