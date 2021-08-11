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«Дойче Велле» сопроводила статью о смерти пациентов во Владикавказе фотографией ивановского губернатора Воскресенского

Для Deutsche Welle и ее как бы «русской» редакции все тут на одно лицо. Русская редакция издания Deutsche Welle опубликовала на своем сайте статью о смерти пациентов с коронавирусом в больнице Владикавказа из-за аварии в системе подачи кислорода.

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