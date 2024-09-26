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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Более 69 тыс. рублей предъявлено к уплате в бюджет по результатам проверки в связи с ликвидацией бобруйской организации.

Более 69 тыс. рублей предъявлено к уплате в бюджет по результатам проверки в связи с ликвидацией бобруйской организации.

В ходе проведения инспекцией МНС по г.Бобруйску выездной проверки в связи с ликвидацией ООО ´С´, основным видом деятельности которого являлось выполнение прочих строительных работ, на основании анализа и оценки в совокупности выявленных обстоятельств, а также собранных проверкой доказательств установлены факты выплаты 16 работникам заработной платы .

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