Более 69 тыс. рублей предъявлено к уплате в бюджет по результатам проверки в связи с ликвидацией бобруйской организации.

В ходе проведения инспекцией МНС по г.Бобруйску выездной проверки в связи с ликвидацией ООО ´С´, основным видом деятельности которого являлось выполнение прочих строительных работ, на основании анализа и оценки в совокупности выявленных обстоятельств, а также собранных проверкой доказательств установлены факты выплаты 16 работникам заработной платы .