"Привыкли к халяве": мигрантов из Средней Азии начали успешно заменять

МП

Михаил Пантюхин

30 лет эти страны засразии и закавказья орут, что они независимые!!! За 30 лет столько убили русских , что не в какие ворота не влазит! В своих ржавых учебниках по истории РОССИЯ И РУССКИЕ называются аккупантами, так какого херра к аккупантам ползете в Россию???? За 30 лет страны засразии и закавказья показали свою "дружбународность" через преступления и терроризма- и ещё какие-то упыри в виде ржавых лоббистов предателей их права бл... защищают - а о правах русских/россиян забыли сволочи мразотные????? За 30 лет правительства (а правительства ли они, или просто баи сидящие на денежных траншах из России?) сразии и закавказья не могли воспитать своих кишлачников , что преступления в России вне закона, значит они этого и не хотели сделать, а сделали другое - развели в России КОРРУПЦИЮ, покупают законы, чиновников, судей, полицию, за взятки продвигают своих зверей во все трещины государства!!! Любая мразь, говорящая о "незаменимости" этих ржавых зверей из засразии и закавказья является ВРАГОМ НАРОДА РОССИИ!!! Аграждане КНДР, это действительно НАШИ, ТЕМ БОЛЕЕ ПРОЛИВШИЕ КРОВЬ РАДИ ПОБЕДЫ РОССИИ с гребанными бандерлогами!!!!! У северных корейцев менталитет такой же как во время СССР, и как показывает жизнь, вот они коренному народу России БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!!!! Амигранты из засразии и закавказья преступники и террористы!!!!