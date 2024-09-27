Губернатор Тюменской области Моор уволил арестованного по делу о взятке заместителя по ЖКХ Вахрина

Губернатор Тюменской области Александр Моор спустя четыре месяца все же уволил арестованного по делу о взяточничестве заместителя Вячеслава Вахрина.
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