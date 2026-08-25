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Регионы России

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Залужный: Россия адаптируется к санкциям, снижая их эффективность

Залужный: Россия адаптируется к санкциям, снижая их эффективность

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил в интервью телеканалу «24», что Россия постоянно адаптируется к новым западным санкциям, из-за чего их эффективность снижается.

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