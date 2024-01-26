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Иваново

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Reposted (Комитет молодежной политики и спорта): В областном центре состоялась молодежная патриотическая акция «900 свечей», посвященная Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Вечером 26 января на площади Победы памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, завершились молодежной патриотической акцией «900 свечей» Более 450 школьников, студентов высших учебных заведений и профессиональных образовательных учреждений, активистов и волонтеров молодежных общественных объединений, патриотических клубов города Иванова пришли к памятнику Георгия Победоносца, чтобы зажечь «900 свечей» и почтить минутой молчания память о подвиге защитников и жителей Ленинграда, а также героев Великой Отечественной войныКомитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова выражает благодарность активистам местного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», которые оказали посильную помощь в проведении мероприятия #КМПФКиС #Блокада #Память #Молодежь #900Свечей.

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