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Балалар Фатих Әмирхан иҗаты буенча эскизлар күрсәтте: «10 көн эшләдек, йокы да булмады»

Балалар Фатих Әмирхан иҗаты буенча эскизлар күрсәтте: «10 көн эшләдек, йокы да булмады»

Казанның «Чулпан» мәдәният үзәгендә Туфан Миңнуллин исемендәге «Күзлек» балалар театр лабораториясенең йомгаклау чарасы - «Күзлек» фестивале узды.

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