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В России стартует новый этап программы туристического кешбэка

В России стартует новый этап программы туристического кешбэка

С 18 января россияне смогут вновь воспользоваться программой туристического кешбэка. Новый этап продлится с 18 января по 12 апреля, именно в это время можно будет купить туры, забронировать круизы, отели или санатории и вернуть часть потраченного.

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