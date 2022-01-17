В России стартует новый этап программы туристического кешбэка

С 18 января россияне смогут вновь воспользоваться программой туристического кешбэка. Новый этап продлится с 18 января по 12 апреля, именно в это время можно будет купить туры, забронировать круизы, отели или санатории и вернуть часть потраченного.
С 18 января россияне смогут вновь воспользоваться программой туристического кешбэка. Новый этап продлится с 18 января по 12 апреля, именно в это время можно будет купить туры, забронировать круизы, отели или санатории и вернуть часть потраченного.
Свежие комментарии