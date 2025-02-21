В Ярославле состоялись соревнования по функциональному многоборью, посвященные памяти командира ОБ ППСП капитана полиции Анатолия Тутынина, погибшего при исполнении служебного долга

C 19 по 21 февраля текущего года в УМВД России по Ярославской области состоялся турнир по командному комбинированному функциональному многоборью, посвященный памяти погибшего командира ОБ ППСП УМВД России по Ярославской области капитана полиции Анатолия Тутынина.