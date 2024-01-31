Терапевт Кирилина объяснила, почему нельзя пить воду из чайника с накипью

С накипью, которая образуется на внутренних стенках и деталях чайника, мы сталкиваемся ежедневно. Накипь, говоря простым языком, это твердые отложения, соли, которые выделяются из водопроводной воды при ее кипении (то есть при температуре 100 оС) и оседают на деталях бытовой техники.