Ефимов: 40 новостроек по реновации возводят в рамках квартальной застройки

В рамках квартальной застройки в Москве сейчас строят 40 жилых домов по программе реновации. Пять новостроек уже возведены, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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