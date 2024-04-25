Глава сгоревшего свердловского поселка осудил бунтующих спасателей

Глава Махневского муниципального образования Свердловской области Алексей Корелин возмутился выступлением сотрудников уральской Авиалесоохраны, в котором они заявили о проблемах с зарплатой и спецодеждой.
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