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Украинские войска 27 раз за сутки обстреляли ДНР

Украинские войска 27 раз за сутки обстреляли ДНР

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ за сутки 27 раз обстреляли территорию республики.

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