Chevron Bets $7 Billion on Venezuela Oil Expansion

Chevron will invest more than $7 billion in Venezuela over the next five years and more than double its oil production in the country to about 600,000 barrels per day, Reuters reported Wednesday.
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