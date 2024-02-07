А вот это уже реальный шаг. Россия выступила против ВОЗ и, похоже, выйдет из этой организации

Nikolay Zakharov

Самое печальное то,что организатором ВОЗ была СССР и в ее руководстве были советские представители,наша страна обанкротилась и в международных организациях сейчас правят бал представители разлагающего Запада, поэтому нам надо уйти из всех этих образований т.к. исполнять их волю России неприемлемо,с их анти гуманными и анти человеческими требованиями.