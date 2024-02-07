Не знаю, как вы, я лично очень горжусь своей Родиной. И считаю, что это - самая лучшая в мире страна.
А вот это уже реальный шаг. Россия выступила против ВОЗ и, похоже, выйдет из этой организации
Комментарии
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Nikolay Zakharov
Самое печальное то,что организатором ВОЗ была СССР и в ее руководстве были советские представители,наша страна обанкротилась и в международных организациях сейчас правят бал представители разлагающего Запада, поэтому нам надо уйти из всех этих образований т.к. исполнять их волю России неприемлемо,с их анти гуманными и анти человеческими требованиями.
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9 час.
Балу -
Боюсь, что в ответ ВОЗ приложит максимум усилий, чтобы подгадить России на всех медицинских фронтах... Хотя они и так уже немало поднагадили...
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8 час.
Mike х
СССР- союз республик- он мужского рода,а не она / была СССЗ/
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7 час.
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