Бундестаг одобрил выделение 400 млн евро на поддержку Киева

Бундестаг (парламент ФРГ) одобрил выделение дополнительных 400 миллионов евро на оказание военной помощи киевскому режиму, заявил глава рабочей группы по координации помощи Киеву при Минобороны ФРГ Кристиан Фройдинг.
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