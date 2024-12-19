В связи работами по подключению здания РОВД 19 декабря с 09.00 до 10.30 света не будет по следующим адресам в Новоаннинском: Полиция (ОВД), магазин ул.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В связи работами по подключению здания РОВД 19 декабря с 09.00 до 10.30 света не будет по следующим адресам в Новоаннинском: Полиция (ОВД), магазин ул.