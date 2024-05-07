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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мбаппе о вылете «ПСЖ»: «Мы старались сделать все, что в наших силах, но это оказалось невозможно. Мы показали, что способны пройти далеко»

«Соперник сыграл лучше в штрафных площадях. Мне жаль семьи, жаль фанатов. Мы старались сделать все, что в наших силах, но это оказалось невозможно.

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