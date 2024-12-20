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ВСУ ударили по предприятию в Ростовской области

ВСУ ударили по предприятию в Ростовской области

С территории Украины был совершен удар по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области. Были использованы ракеты ATACMS иностранного производства и крылатые ракеты воздушного базирования «Storm Shadow».

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