ВСУ ударили по предприятию в Ростовской области

С территории Украины был совершен удар по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области. Были использованы ракеты ATACMS иностранного производства и крылатые ракеты воздушного базирования «Storm Shadow».
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