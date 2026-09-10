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Пятый канал

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Джигурда потребовал деньги за свои изображения на маркетплейсе: что решил суд

Джигурда потребовал деньги за свои изображения на маркетплейсе: что решил суд

Суд оставил без движения иск актера Никиты Джигурды о взыскании 500 тысяч рублей из-за продажи ростовых картонных фигур с его изображением на маркетплейсе.

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