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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-жена Лещука потребовала более 70 млн рублей алиментов, суд не стал рассматривать дело. У вратаря «Динамо» нет задолженности, но Виолетта планирует подать апелляцию («Mash на спорте»)

Бывшая жена Игоря Лещука потребовала с него больше 70 млн рублей алиментов. По ее мнению, столько вратарь « Динамо » не доплатил ей за последние три года, сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».

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