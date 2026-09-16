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Минприроды назвало регион с крупнейшими запасами урана в России

Минприроды назвало регион с крупнейшими запасами урана в России

Крупнейшие месторождения урана в России сосредоточены в Якутии. Об этом сообщили в Минприроды. / Источник: (cc)«Крупнейшие месторождения урана сосредоточены в Эльконском урановорудном районе в Республике Саха.

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